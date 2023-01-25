Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
27 OCAK CUMA
20.00 Beşiktaş – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 OCAK CUMARTESİ
13.30 Sivasspor – Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Hatayspor – Trabzonspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü – Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Antalyaspor – Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Giresunspor – Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 OCAK PAZAR
13.30 İstanbulspor – Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Başakşehir – Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
(DHA)
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