Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de 21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 21’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

27 OCAK CUMA

20.00 Beşiktaş – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 OCAK CUMARTESİ

13.30 Sivasspor – Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Hatayspor – Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü – Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Antalyaspor – Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Giresunspor – Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 OCAK PAZAR

13.30 İstanbulspor – Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Başakşehir – Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

(DHA)

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