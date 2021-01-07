Süper Lig’de 18’inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 18’inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
(DHA)