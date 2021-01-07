Süper Lig’de 18’inci haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de 18’inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 18’inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

(DHA)

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