Süper Lig’de 18 haftada 14 hocayla yollar ayrıldı

Gaziantep FK’nın Marius Sumudica ile yollarını ayırmasıyla birlikte Süper Lig’de 18 haftada görevinden ayrılan hoca sayısı 14 oldu. Yeni Malatyaspor’da da hoca değişikliği gündemde. Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılırsa, sayı 15 olacak.

Süper Lig’de ilk yarının bitmesine 3 maç varken, takımların yollarını ayırdığı hoca sayısı 14 oldu. Görevden alınan son isim, Sivasspor deplasmanında yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Sumudica oldu. Rumen teknik adamın, Gaziantep FK’daki görevi son buldu. Yeni Malatyaspor’da da Hamza Hamzaoğlu’yla yolların ayrılacağı gündeme geldi. Eğer Malatya ekibinde bu doğrultuda karar alınırsa, görevine son verilen hoca sayısı 15 olacak.

İlk ayrılık Konyaspor’dan

Süper Lig’de yolların ayrıldığı ilk isim Bülent Korkmaz olmuştu. Sezon öncesinde Konyaspor’un başında olan Korkmaz, lig başlamadan önce yollarını ayırdı ve Korkmaz’ın yerine İsmail Kartal göreve geldi. Ligin başlamasıyla birlikte ise yaprak dökümü de kendisini gösterdi. Kayserispor’da Bayram Bektaş, Gençlerbirliği’nde Mert Nobre, Antalyaspor’da Tamer Tuna ve Trabzonspor’da Eddie Newton dönemleri ardı ardına kapandı. Bazı takımlarda gelen teknik adamlar, problemleri çözerken, Süper Lig’in birkaç ekibinde ise değişiklik fayda getirmedi, göreve gelen isimlerle de yollar ayrıldı.

Trabzonspor’da Avcı etkisi

Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, bu hocadan istediği verimi alamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, göreve Abdullah Avcı’yı getirirken, Avcı’nın gelmesinin ardından Karadeniz ekibinde gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti. İlk 8 maçta 6 puan alabilen Trabzonspor, Avcı’nın göreve gelmesinin ardından 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve zirve yarışındaki takımlara yaklaştı.

3 takımda 3. hoca dönemi

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 3 ekip, 2 kez teknik adam değişikliğine gitti. Sezona Mehmet Özdilek’le başlayan BB Erzurumspor, daha sonra göreve Hüseyin Çimşir’i getirdi. Çimşir ile çıktığı 4 lig maçında gol atamayan ve puan alamayan mavi-beyazlılar, daha sonra göreve Mesut Bakkal’ı getirdi. Kayserispor ise sezona Bayram Bektaş’la başladı. Bu isimle yolları ayırdıktan sonra tecrübeli teknik adam Samet Aybaba’yı göreve getiren sarı-kırmızılılar Aybaba ile yollarını ayırıp Dan Petrescu’yla anlaştı.

Bu sezon 3. isimle yola devam eden bir diğer ekip ise Kasımpaşa oldu. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Paşa, ardından İrfan Buz ile anlaştı. Ancak bu anlaşma 14 gün sürdü ve Buz’un ardından göreve, Ankaragücü’nden ayrılan Fuat Çapa geldi. Fuat Çapa’nın yerine ise Ankaragücü’nde takımın başına Mustafa Dalcı geçti. Denizlispor sezona Prosinecki ile başlarken, bu hocayla yollar ayrıldı ve takımın başında 3 maçlığına Kenan Atik yer aldı. Yeşil-siyahlı ekip daha sonra Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği’nde ise Mert Nobre’nin yerine Mustafa Kaplan göreve geldi. Göztepe’de İlhan Palut dönemi sona ererken bu hocanın yerine henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı. Son olarak yaptığı açıklamalar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeken Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 14 teknik direktörün görevine son verilmiş oldu. (İHA)