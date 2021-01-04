Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

5 Ocak Salı

16.00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor – DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Konyaspor – Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba

13.30 Denizlispor – Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği – Hatayspor: Yasin Kol
16.00 M.Başakşehir – BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor – Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe

19.00 Fenerbahçe – Alanyaspor: Halil Umut Meler

(İHA)

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