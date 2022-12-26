Süper Lig’de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
16’ncı haftanın programı ve hakemler şöyle:
YARIN;
17.00 MKE Ankaragücü – Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
17.00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor: HALİL UMUT MELER
20.00 Fenerbahçe – Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA
28 ARALIK ÇARŞAMBA;
17.00 Alanyaspor – Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 İstanbulspor – Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20.00 Fatih Karagümrük – Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
29 ARALIK PERŞEMBE;
17.00 Sivasspor – Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR
17.00 Giresunspor – Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Beşiktaş – Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN
(DHA)
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