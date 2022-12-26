Süper Lig’de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

16’ncı haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN;

17.00 MKE Ankaragücü – Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

17.00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

20.00 Fenerbahçe – Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA

28 ARALIK ÇARŞAMBA;

17.00 Alanyaspor – Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 İstanbulspor – Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

20.00 Fatih Karagümrük – Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

29 ARALIK PERŞEMBE;

17.00 Sivasspor – Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR

17.00 Giresunspor – Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Beşiktaş – Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN

(DHA)

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