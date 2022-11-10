Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir – Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor – Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü – Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor – Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe – Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor – Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor – Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş – Antalyaspor: Bahattin Şimşek

(DHA)