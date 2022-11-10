Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir – Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
11 KASIM CUMA
20.00 Alanyaspor – Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Ankaragücü – Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 KASIM CUMARTESİ
14.30 Sivasspor – Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe – Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Başakşehir – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 KASIM PAZAR
14.30 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Kayserispor – Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 İstanbulspor – Hatayspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş – Antalyaspor: Bahattin Şimşek
(DHA)