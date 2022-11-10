Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu
Haberler Spor

Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir – Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor – Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü – Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor – Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe – Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor – Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor – Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş – Antalyaspor: Bahattin Şimşek

(DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

Cüneyt Çakır’ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu

Cüneyt Çakır’ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu

Prof. Dr. Enginyurt: Ordu’da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

Prof. Dr. Enginyurt: Ordu’da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu
Spor