Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 12’nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak olan haftanın açılış karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

28 EKİM CUMA

20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Bahattin Şimşek (Atatürk Olimpiyat)

29 EKİM CUMARTESİ

14.30 Konyaspor – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Alanyaspor – Gaziantep FK: Arda Kardeşler (Kırbıyık Holding)

30 EKİM PAZAR

14.30 MKE Ankaragücü – Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu (Eryaman)

17.00 Kayserispor – Adana Demirspor: Volkan Bayarslan (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş – Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor – Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz (Atatürk Olimpiyat)

31 EKİM PAZARTESİ

20.00 Sivasspor – Antalyaspor: Mete Kalkavan (Sivas 4 Eylül)

20.00 Başakşehir – Giresunspor: Mert Güzenge (Başakşehir Fatih Terim)

(DHA)