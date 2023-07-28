Süper Lig tarihinin lideri Fenerbahçe

Süper Lig 2023-2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, 20 takımlı oynanacak olan lig tarihine bakıldığında Fenerbahçe lider konumunda. Ezeli rakibi Galatasaray ile tarihten beri gelen rekabette oynanan maç sayıları ve yedikleri goller ise aynı.

Süper Lig’de mücadele edecek 20 takımın kuruluş tarihleri, oynadığı maçlar, galibiyetleri, beraberlikleri, mağlubiyetleri, topladıkları puanlar, attıkları ve yedikleri gollerin istatistiklerine bakıldığında bir çok veri çıkıyor. Lig tarihinde 74 takım mücadele ederken sadece 6 şampiyon çıktı. Bu takımlardan 5’i bu sezon Süper Lig’de mücadele edecekken Bursaspor küme düştü. Pendikspor ise tarihinde ilk defa Süper Ligde yer alacak.

Ligde 19 kez şampiyon olan Fenerbahçe’nin kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 olsa da sarı-lacivertli kulübün kurulduğu yıllarda Balkan Savaşı olması nedeniyle resmi tescili 1913 yılında yapılabildi. Tarihinde Süper Lig’de 2 bin 158 maç oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 1231 galibiyet, 562 beraberlik ve 365 kez yenilgi alırken 4 bin 255 puan topladı. Sarı-lacivertliler 3 bin 845 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.

Son şampiyon Galatasaray’ın Süper Lig’de 23 şampiyonluğu bulunuyor. 1 Ekim 1905 tarihinde Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, 1905 tarihinde dernekler yasası bulunmadığından yasal olarak tescil edilemedi. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, tarihinde 2 bin 158 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 1221 galibiyet, 541 kez berabere kalırken, 396 maçı kaybetti ve 4 bin 204 puan topladı. Galatasaray 3 bin 806 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.

Süper Lig’de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’ın kuruluş tarihi 3 Mart 1903. Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla faaliyete başlayan siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adıyla 13 Ocak 1910 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Sonrasında adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü olan siyah-beyazlılar tarihinde 2 bin 156 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda bin 170 galibiyet, 587 beraberlik, 399 yenilgi aldı. Beşiktaş, rakip filelere 3 bin 558 gol atarken, kalesini bin 865 gole kapatamadı.

Trabzonspor’un kuruluş tarihi 2 Ağustos 1967. İlk olarak 1966 yılında 3 amatör takımın birleşmesiyle kurulan Trabzonspor Gençlik Spor Kulübü’ne açılan dava sonucunda feshedildi. Yeniden yapılan genel kurulda bordo-mavililer, 4 kulübün birleşmesiyle resmileşti ve 2 Ağustos 1967 yılında adı Trabzonspor oldu. Süper Lig’de 7 şampiyonluğu bulunan Karadeniz ekibi, tarihinde bin 648 maç oynadı. Bu maçlarda 822 galibiyet, 451 beraberlik ve 375 yenilgi aldı. 2 bin 917 puan topladı. Trabzonspor, 2 bin 575 gol atarken, kalesinde bin 624 gol gördü.

Başkentin Süper Lig’deki tek takımı MKE Ankaragücü Kulübü 31 Ağustos 1910 yılında kuruldu. İstanbul’da Turan Sanatkarangücü olarak kurularak 1920 yılında Ankara’ya taşındı. İki takım 1923-24 sezonuna birleşti ve Anadolu-Turan Sanatkarangücü ismini aldı. Başkentin sarı-lacivertli takımı, Ankaragücü adını 1933 yılında aldı ve o tarihten itibaren Süper Lig tarihinde bin 736 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 546 galibiyet, 498 beraberlik, 692 yenilgi elde eden Ankaragücü, 2 bin 136 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip bin 989 gol atarken, kalesinde 2 bin 323 gol gördü.

Samsunspor’u oluşturan kulüplerin birleştiği yıl 1927. Kulübün esas kuruluş yılının 1927 olmasına rağmen profesyonelliğe başvurduğu tarih olan 30 Haziran 1965 olarak işlendi ve 19 Temmuz 1965 tarihinde onaylandı. Süper Lig tarihinde 986 maç oynayan Samsunspor, bu maçlarda 319 galibiyet, 254 beraberlik, 413 yenilgi ile bin 211 puan topladı. Beyaz-kırmızılılar, bin 92 gol atarken, kalesinde bin 305 kez gol gördü.

3 amatör takımın bir araya gelerek 2 Temmuz 1966 yılında kurulan Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 932 maç oynadı. Akdeniz takımı, 298 galibiyet, 298 beraberlik, 386 yenilgi ile bin 142 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, bin 116 gol atarken kalesinde bin 350 gol gördü.

İstanbulspor Kulübü kuruluşunda üç farklı isim ile faaliyetlerde bulundu. 1925 yılında İstanbulspor olarak anıldı ve resmi olarak 4 Ocak 1926 yılında kuruldu. 1990 yılında İstanbulspor A.Ş oldu. İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde 792 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 249 galibiyet, 234 beraberlik, 309 yenilgi ile 981 puan topladı. Sarı-siyahlılar 902 gol atarken, kalesinde bin 8 gol gördü.

Kuruluş tarihi ile Süper Ligi’n eski takımlarından olan Konyaspor Kulübü, 22 Haziran 1922 tarihinde kuruldu. Kulüp 22 Haziran 1922 tarihinde Konya Gençlerbirliği adıyla kuruldu. 1965 yılında ise üç amatör takım birleşerek Konyaspor adını aldı. Konyaspor, Süper Lig tarihinde 750 maça çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, 239 galibiyet, 217 beraberlik, 294 yenilgi ile 934 puan topladı. Konyaspor bu karşılaşmalarda rakip filelere 910 gol atarken, kalesinde bin 55 gol gördü.

İstanbul’un turuncu-lacivertli ekibi Başakşehir Futbol Kulübü, 1990 yılında kuruldu. 2014 yılında isim değişikliği ile İstanbul Başakşehir adını aldı. Tarihinde 528 maç oynayan turuncu-lacivertli ekip, 237 galibiyet, 134 beraberlik, 157 yenilgi ile 845 puan topladı. Başakşehir, bu maçlarda 764 gol atarken, kalesinde 607 gol gördü.

Çaykur Rizespor A.Ş.’nin kuruluş tarihi 19 Mayıs 1953. Kuruluşunda adı Rize İdman Yurdu olan kulüp,1968 yılında üç takımın birleşmesiyle, Rizespor adını aldı. Süper Lig’in yeni takımı tarihinde 726 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 224 galibiyet, 173 beraberlik, 329 yenilgi ile 845 puan topladı. Mavi-yeşilli ekip, 822 gol atarken, kalesinde ise bin 72 gol gördü.

Sivasspor’un temelleri ilk olarak 27 Temmuz 1950 tarihinde Sivas Gençlik Kulübü olarak atıldı. Amatör liglerde mücadele eden takımı güçlendirme adına 3 takım birleşti ve 9 Mayıs 1967 tarihinde günümüzün Sivasspor’u oluştu. Sivasspor, Süper Lig tarihinde 596 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 221 galibiyet, 164 beraberlik ve 211 yenilgi alırken, 827 puan topladılar. Kırmızı-beyazlılar 817 gol atarken, kalesinde 818 gol gördü.

Kasımpaşa, 1921 yılında adını taşıdığı semtte bulunan üç kulübün birleşmesiyle Kasımpaşa Gençlik Kulübü adı altında kuruldu. 1923-1924 yıllarında Kasımpaşa Spor Kulübü olarak ilk resmi maçına çıktı. Kasımpaşa A.Ş. tarihinde 678 maç oynadı. Bu maçlarda 205 galibiyet, 181 beraberlik ve 292 yenilgi alırken, 796 puan topladı. Lacivert-beyazlılar, rakip filelere 835 gol atarken, kalesinde bin 28 gol gördü.

1975 yılında kurulan Kayserispor Futbol A.Ş. tarihinde ilk olarak Emniyetspor adıyla kuruldu. Armasında şehrin simgesi olan Erciyes dağı bulunan Anadolu ekibi, 1 Temmuz 1966 yılında Kayserispor adını aldı. Tarihinde 624 maçta 210 galibiyet, 165 beraberlik, 249 kez yenildi ve 792 puan topladılar. Sarı-kırmızılı ekip, 789 gol atarken, kalesinde 880 gol gördü.

Adana Demirspor A.Ş. 28 Aralık 1940 yılında kuruldu ve 624 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 181 galibiyet, 176 beraberlik, 267 kez yenilgi aldı ve 719 puan topladı. Mavi şimşekler, 650 gol atarken, kalelerinde 865 gol gördü.

İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük, 1926 yılında kuruldu. Tarihinde Süper Lig’de 296 maç oynadı. Kırmızı Siyahlılar 98 galibiyet, 84 beraberlik ve 114 yenilgi alarak, 378 puan topladı. Karagümrük oynadığı maçlarda 393 gol atarken kalesinde 403 gol gördü.

Akdeniz takımlarından Alanyaspor 1948 yılında Alanya Kalespor olarak kuruldu. 1982 yılında renkleri turuncu yeşil, adı ise Alanyaspor oldu. Süper Lig tarihinde 250 maç oynadı. Bu maçlarda 98 galibiyet, 52 beraberlik, 100 yenilgi aldı ve 346 puan topladı. Turuncu yeşilliler, 386 gol atarken, kalesinde 377 gol gördü.

Gaziantep FK, 1988 yılında Sankospor olarak kuruldu. Süreçte adı üç defa değişti ve 2 Ekim 2019 tarihinde adı Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. adını aldı. 2022-2023 yılında yaşanan acı depremde ligden çekildi ve bu sezon tekrar lige döndü. Kırmızı-siyahlılar Süper Lig tarihinde 148 maç oynadı. 44 galibiyet, 43 beraberlik, 61 yenilgi alarak 175 puan topladı. Gaziantep FK, bu maçlarda 187 gol atarken, kalesinde 229 gol gördü.

1967 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulan Hatayspor 2022-2023 sezonunda yaşanan acı deprem nedeniyle Süper Lig’e ara vermişti. Tekrar Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, tarihinde 114 maç oynadı. Bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik, 53 yenilgi aldı ve 137 puan topladı. Bordo-beyazlılar, rakip filelere 137 gol atarken, kalesinde ise 196 gol gördü.

Süper Lig’de bu sezon 5 şampiyon takım mücadele edecek. Lig tarihinde 6 şampiyonun bulunduğu Süper Lig’de Bursaspor küme düşmüştü. Pendikspor ise tarihinde ilk defa Süper Lig’de oynayacak.

Süper Ligi’n yeni takımı Pendikspor 1950 yılında kuruldu. Tarihinde hiç Süper Lig’de yer almadı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 1’inci Lig Play-Off maçlarında Bodrumspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkmayı başardı.

(DHA)