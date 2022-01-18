Süper Lig hakeminin Kovid testi pozitif
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Süper Lig hakeminin Kovid testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF Sağlık Kurulu, bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin başladığını açıkladı. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi. (İHA)

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