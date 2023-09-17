Süper lig dar gelir

Galatasaray, Samsunspor karşısında 3-0 bitirdiği ilk yarının ardından kolayı, basit pozisyon hataları sebebiyle zora çevirdi. 3-2 sonrası tedirginliğin yaşandığı dakikalar oynanırken ortaya yıldızlar çıktı. İlk yarıda Kerem ve Mertens ikilisinin şovunu izlediğimiz gibi en kritik dakikalarda Ziyech, İcardi ikilisi olaya el attı.

İlk 45 dakikada Tete sağ kanatta daha önce yapmadığı kadar defansif anlamda olumlu işler yapmış olsa bile yine de istenilen seviyeye henüz ulaşamadı. Tete’nin arkasında Barış Alper ve Ziyech beklerken bu kadar rahat olma hakkı yok.

Orta sahada Kerem Demirbay oyundan çıkana kadar hem ofansta hem de defansta faydalı işler yaptı. Ancak 6 numara için Torreira hala daha tek alternatif. Kaan Ayhan alternatifi denense bile aynı etkiyi yaratmıyor. Orta saha direnci Torreira oyundan çıkar, çıkmaz düşüyor.

Ndombele iyi bir 8 ama iyi bir 6 alınmadan transfer sezonu tamamlanmasa iyi olurdu. Angelino’nun sol bek performansı ise Samsunspor’un en çok verim aldığı nokta oldu. Okan Buruk’un bu bu bölge için Kazımcan alternatifini uygulamaya alma zamanı yaklaşıyor.

Galatasaray kadro kalitesi anlamında ligin çok üzerinde bir takıma sahip. Okan Buruk bu kaliteyi kendi sistemi içerisinde parlattığı zaman oyun kalitesi de ligin çok üzerine çıkacaktır.

Eksikleriyle, sevapları ve günahlarıyla Galatasaray iyi yolda. Yeni transferlerin hazırlık süreci biraz daha hızlanmalı. Şampiyonlar Ligi başladığında eksik kalmanın cezası büyük olur.