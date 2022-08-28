Süper Lig asıl şimdi başlıyor

Kışın oynanacak Dünya Kupası, bir türlü bitmeyen transfer dönemi, Avrupa maçları derken lig çoktan başladı ama biz bir türlü odaklanamadık belki… Ve işte ilk büyük maç, ligin keyfini yaşayacağımız ilk an…

Trabzonspor’un son şampiyon olması, Galatasaray’ın geçen seneyi unutturmak istemesi bir şey değiştirmeyecek. İki takımın hocaları belirleyici olacak; bu açıdan hem Abdullah Avcı hem de Okan Buruk’un zaafları akıllara geliyor.

Avcı’nın ligde çok kullandığı, ‘Oyunu tutalım, golü nasıl olsa buluruz’ taktiğinin Avrupa’da işe yaramadığı Kopenhag sınavında yine görüldü. Avrupa’da 30 maçta 4 galibiyet oranı sadece şanssızlıkla açıklanmaz. Abdullah Hoca, her riski aldık derken bile risk almıyordu. O bu tarzı seviyor. Galatasaray karşısında ise en iyi bildiği işi yaparak sonuç alacak mı? Şaşırtıcı olmaz. Artık Trabzonspor’un Trezeguet’den fayda sağlaması lazım. Bu maçı çözecek anahtar isim olabilir.

Buruk cephesi de pek umut vermiyor. Yıldızlarla dolu takımın uyumsuzluğu ilk üç hafta görüldü, krizi Gomis’in mucizeleri engelledi. Okan hoca, topa hükmetmeyi mi seçecek yoksa boş alan mı kovalayacak? Seferovic’in beklenen patlamayı yapması için uygun bir sınav. Ayrıca Mertens’in hücum akışkanlığını ne seviyeye taşıyacak göreceğiz.

İyi seyirler.