Süper erkek olmaya çalışmayın

Yapılan çalışmalar ilaç sektöründe en fazla satılan ilaçların sertleşme sağlayıcı ilaçlar olduğunu gösteriyor. En önemli sakıncalardan biri ise bu ilaçların ihtiyaç olmadığı halde kullanılmasıdır…

Bu problemden nasıl kurtulurum?

SORU:

30 yaşındayım, benim sorunum sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmadan ilişkiye girememek. İlişkide daha iyi olmak için ilaç kullandım, şimdi ilaçsız hiç yapamıyorum. Bu sorunun çaresi var mı? M.D./İstanbul

CEVAP:

Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın aldığı bir çağda yaşıyoruz. Süper ve herkesten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel organik nedenlerle sertleşme sorunu olan erkekleri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde abartılı bir şekilde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son kalıcı sertleşme sorunudur. Sizin durumunuzda önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir check-up yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyonu sağlayabilirsiniz. Cinsel tahrikin güçlenmesi için kısa bir süre cinsel perhiz yapmanız uyarılmayı kolaylaştıracaktır.

Menopozda cinsel yaşam mümkün mü?

SORU:

Eşim 36 yaşında menopoza girdi. Ben cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söylüyor. Bu sorunu nasıl aşarız? P.B./Sivas

CEVAP:

Bizim toplumumuzda genel kanı me­nopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklinde… Oysa menopoz döne­minde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. ünü­müzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Bunun için birçok doğum kontrol yöntemi var. Eğer yalnız üremek için seks yapılsaydı, doğum kontrol yöntemleri bulunduk­tan sonra bir daha asla seks yapılması gerekirdi. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun kayganlaştırıcı krem­ler, daha fazla erotizm ve uzun seviş­meyle kolaylıkla aşılabilir.

Eşim neden seks yapmak istemiyor?

SORU:

39 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle severek evlendik, hâlâ birbirimize aşığız ama ayda bir seks yapıyoruz. Bazen ayrılmayı düşündüğüm oluyor ama vazgeçiyorum. Benim bu durumda ne yapmam lazım? M.T./Bursa

CEVAP:

Aşkın kutsandığı uzamış flört ilişkilerinde cinselliğin ilişkiyi kirlettiği, sıradanlaştırdığı gibi bir algı oluşabilir ve cinsel istek baskılanabilir. Sizin durumunuzda aranızdaki sevgiye rağmen eşinizin niye size karşı şehvet duymadığını araştırmak gerekir. Böyle durumlarda hemen ayrılmayı düşünmemelisiniz. Cinsel sorunlar çözülebilir sorunlardır. Erotizme fantezilere daha fazla yer vererek aranızdaki cinsel çekimi artırabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.