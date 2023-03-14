Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ailesinin sünnet ettirmek için Devlet Hastanesine getirdiği 2.5 yaşındaki B.Y.’nin ameliyatla bademcikleri alındı. Aile şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Ergani ilçesinde anne S.Y., geçen hafta oğlu B.Y.’yi sünnet ettirmek için Devlet Hastanesine getirdi. B.Y., işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü. Kulak Burun Boğaz Servisine götürülen B.Y.n’in burada bademcikleri alındı.

Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorunca gerçeği öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.

(DHA)