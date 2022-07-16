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Sünnet düğününde kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyelerinin karıştığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi’nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi’nden kişiler de katıldı.  Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü.

2’si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Sünnet düğününde kavga: 3 ölü, 5 yaralı
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