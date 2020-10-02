Sultangazi’de tepki çeken görüntüler!
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Sultangazi’de tepki çeken görüntüler!

İstanbul Sultangazi’de 6 yaşındaki kız çocuğunun eline silah vererek ateş ettirildi

Sultangazi Yayla Mahallesi’nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“ABİ KORKUYORUM”

Görüntülerde, küçük çocuğun “abi korkuyorum ama neyse” deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun “nasıl sıktım ama” dediği görüntülere yansıyor.

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