Haberler Gündem

Sultangazi’de öğrencilerin kavgası kamerada

Sultangazi’de 2 farklı mahallede yaşanan öğrenci kavgaları, amatör kameralara yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi’nde bulunan iki farklı lisede okul çıkışı, öğrenciler arasında yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü. 50. Yıl Mahallesi’nde kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası bir öğrenciyi, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Gazi Mahallesi’nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavgaya kız öğrencilerin de karıştığı görüldü. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Sultangazi’de öğrencilerin kavgası kamerada
Gündem