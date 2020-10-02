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Sultangazi’de corona denetiminde ilginç diyalog!

İstanbul Sultangazi’de koronavirüs denetimlerinde İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi ile kıraathane çalışanı arasında ilginç diyalog.

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sultangazi’de “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla yapılan denetimlere İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde iş yerlerini tek tek denetleyen İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi ve ekipler, sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.

“BEN ERZURUMLUYUM BENDE ATEŞ OLMAZ”

Esnafı sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyaran Tanrıverdi ile bir kıraathane çalışanı arasında ilginç diyalog yaşandı. Kıraathanede bulunan ateş ölçer ile ateşini ölçtüren İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi’ye kıraathane çalışanı, “Ben Erzurumluyum. Bende ateş olmaz” dedi. Bunun üzerine basın mensubunun, “Erzurumlular’da ateş olmaz mı?” diye sorduğu çalışan, “Olmaz, buz gibi adamlardır” cevabını verdi.

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Sultangazi’de corona denetiminde ilginç diyalog!
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