Sultangazi’de ‘bakım yapıyoruz’ dediler; internet kablolarını çaldılar

Sultangazi’de işçi kıyafetleriyle sokağa gelen 3 kişi, bakım çalışması süsü vererek rögar kapağından girip internet kablolarını çaldı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlığın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesilirken, hırsızlık anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 3 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi. Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı. Yaşanan olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi. Günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin güpegündüz yaptıkları hırsızlık, evinin penceresinden çevreyi izleyen bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaşın, “Belediye görevlisi kılığında gelip hortumları mı çalıyorlar, bilmiyorum. Rögar kapağını açıp girdiler” dediği kayıtlara yansıdı.

“FATURAYI ÖDÜYORUZ AMA İNTERNETİMİZ YOK”

Mahalle sakini Mehmet Yüksel, “Öğlen vakti geliyorlar. Rögar kapağını açıyorlar, kabloları söküp gidiyorlar. Mahalle sakinleri de çalışma olduğunu düşünerek bir şey demedi. Biz burada mağduruz. Bir sürü kablo gitmiş. Görmüşler ama onlar da çalışan sanmışlar. İki haftadır internetimiz kesik. Mobil veriden kullanıyoruz. Faturayı ödüyoruz ama internetimiz yok” dedi.

“ÇOCUKLAR İKİ HAFTADIR ÖDEV YAPAMIYOR”

İnternetin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Barış Oruç, “Demek ki internetimiz o yüzden yokmuş. Çocuklar, iki haftadır ödev yapamıyor. Yetkilileri arıyoruz. Ayın 23’ü gibi gelecekmiş ama nasıl gelecek bilmiyorum. Hırsızlık olayını bilmiyordum. Çocuğum şu an mobil hattın internetinden faydalanıyor” şeklinde konuştu.

“KABLOLARIN ÇALINDIĞINI BİLMİYORDUK”

Ayfer Mert, “Kabloların çalındığını bilmiyorduk. Aradık, genel bir arıza olduğu söylendi. Yetkiler gelmişler. Kabloların çalındığını söylemişler. Bütün sokakta internet yok. Çocuklar da mağdur” ifadelerini kullandı. (DHA)