Sultangazi’de aydınlatma direğindeki kabloları çaldı
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Sultangazi’de aydınlatma direğindeki kabloları çaldı

Sultangazi’de Arnavutköy Yolu Sultançiftliği Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, çekçek arabasıyla orta refüje geçen bir kişi, aydınlatma direğindeki kabloları çaldı.

Hırsızlık cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Yine Sultangazi’de, at arabası kullanan bir kadın oto yıkamacıya girerek alet çantasını çaldı. Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda bir oto yıkamacıdan, 28 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de, hırsızlık yapıldı. At arabasıyla oto yıkamacı önüne gelen kimliği belirsiz bir kadın, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra, alet çantasını çaldı. Çaldıklarını bir çuvala koyan şüpheli, yanına gelen bir başka kadınla birlikte geldiği at arabasıyla uzaklaştı.

İş yeri sahibi Nadir Karayiğit, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde, at arabasıyla gelen bir kadının lokma seti adı verilen aletleri çaldığını söyledi. (DHA)

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Sultangazi’de aydınlatma direğindeki kabloları çaldı
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