Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Tekirdağ ili Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

02.05.2023 – 04.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09:00-17:00), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ek hizmet binası adresi içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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