Süleyman Soylu’yu yıkan haberi Sağlık Bakanı Koca Twitter’dan duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu’nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Servet Soylu’nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından böyle duyurdu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.” ifadeleriyle paylaştı.

Çok sayıda kişi acı haberin ardından hastaneye gitti

Acı haberi alan birçok isim hastaneye giderek Soylu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, babası Hasan Soylu ve eşi Hamidiye Soylu ile taziyeleri kabul etti. Acı haberi aldıktan sonra hastaneye giden isimler arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kaymakamlar ve AK Parti ilçe başkanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu’ya Allah’tan rahmet dileyerek kendisine ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

MHP lideri Devlet Bahçeli:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Bakan Elvan:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun Rahmeti Rahman’a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin.”

İletişim Başkanı Altun:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah’tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum”

(DHA)