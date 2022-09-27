Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haberler Gündem

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Süleyman Demirel Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Lina Nazlı’yı yakmak istemişler! İşte canilerin ifadesi!

Lina Nazlı’yı yakmak istemişler! İşte canilerin ifadesi!

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Bahçeli’den Mersin’deki alçak saldırıya sert tepki

Bahçeli’den Mersin’deki alçak saldırıya sert tepki

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Gündem