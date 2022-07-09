Sulama kanalına düşen motosikletli hayatını kaybetti
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Sulama kanalına düşen motosikletli hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti.

Çardak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hakan Özdemir (32) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkartılan Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir’in cansız bedeni Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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