Sulama göleti ve kanalı yaptırılacak

Van’ın Gürponar İlçesi Akbulut Mahallesi için sulama kanalı yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Van İli Gürpınar İlçesi Akbulut Mahallesi Sulama Göleti ve Kanalı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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