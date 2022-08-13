Sudan’ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı

Sudan’da şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan’ın Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Nil Nehri Eyaleti hükümeti, eyaleti diğer şehirlere bağlayan ana yolların sel nedeniyle aşındığını belirtti.

Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul Jalil Abdul Rahim ise sel nedeniyle 5 bin 345 evin 2 bin 845’inin kısmen, 16 kamu tesisinin ise tamamen çöktüğünü açıkladı. (İHA)