Sudan Askeri Müzesi tarihe tanıklık ediyor

Sudan’ın başkenti Hartum’daki Sudan Askeri Müzesi, ülkenin askeri geçmişine dair eserler ve tarihi vesikalarla komutan ve devlet başkanlarının hatıralarına ev sahipliği yapıyor.

Türk idaresi, İngiliz-Mısır ortak yönetimi ve bağımsızlığını kazandığı 1956’dan bugüne ait eserlerin sergilediği müzede, ordunun kullandığı silah, kıyafet ve aldığı nişan gibi eserler yer alıyor.

Savunma Bakanlığına bağlı müzenin kapalı bölümlerinde, çeşitli dönemlerde kullanılan teçhizat ve silahlar, Sudan’ı yöneten askeri liderlerin kıyafetleri, şahsi silahları, aldıkları nişanlar ve hediyeler, açık alanlarında ise tank, top, helikopter ve savaş uçakları sergileniyor.

Bazı eserler 16. yüzyıla ait

Müzenin girişinde tek bölümden oluşan Başkanlık Salonu’nda Sudan’ı yöneten asker kökenli devlet başkanlarının ve ordu komutanlarının kıyafetleri ve şahsi silahları bulunuyor.

Dört bölüme ayrılan ikinci salonda ise Sudan tarihini yansıtan önemli ve nadir fotoğraflar, çeşitli silahlar, silahlı kuvvetlerin 16. yüzyıldan beri savaşta giydiği kıyafetler ve ordunun kazandığı nişan ve aldığı hediyelerin yanı sıra önemli vesikalar yer alıyor.

Sudan Savaş Müzesi Müdürü Korgeneral Dr. Ömer En-Nur Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Müze fikri aslında 70’li yıllarda başlasa da 1998 yılında hayata geçirildi. Öncesinde Askeri Araştırmalar Bölümüne ait bir şube vardı.” dedi.

Müzenin ilk olarak, başkent Hartum’daki Ordu Genel Karargahı içinde 1988’de açıldığına dikkati çeken Ahmed, daha sonra karargah içindeki Sudan Savunma Kuvvetleri Kalesi’ne, eser sayılarının artmasıyla da Bahri bölgesindeki şu an bulunduğu yere taşındığını söyledi.

Ahmed, şöyle devam etti:

“Eserler, iç ve dış mekanda sergileniyor. 3 sene önce Sudan Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan tarafından açılışı yapılan ‘Başkanlık Salonu’nda 1958’de iktidara gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Abbud, 1969 yılında Cumhurbaşkanlığını üstlenen Cafer Muhammed Numeyri, 1985’teki geçiş döneminde Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdurrahman Suvar ed-Deheb, 1989 yılında başa gelen Ömer el-Beşir ve halihazırda Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Ordu Komutanlığı yapmış bazı askeri liderler için ayrı ayrı özel bölümler var. Bu bölümlerde, askeri liderlere ait kısa öz geçmiş, şahsi silahlar, kıyafetler, nişanlar vb. varlıklar sergileniyor.”

Askeri vesikalar araştırmacılara açık

İkinci salonun 4 bölümden oluştuğunu ve her birinin askeri bir liderin ismini taşındığını belirten Ahmed, “Birinci bölümde tarihi ve nadir fotoğraflar var. İkincisinde geleneksel silahlardan başlayarak peyderpey şekilde bütün silahlar yer alıyor. Üçüncüsünde tarihi boyunca silahlı kuvvetler mensuplarının giydiği kıyafetler sergileniyor. Son bölümde ise bazı komutanlara hediye edilen önemli eserlerin yanı sıra farklı ülkelerden silahlı kuvvetlere armağan edilen değerli eserler saklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ahmed, “Bunlara ek olarak Askeri Vesikalar Dairesi var. 1863 yılından beri Sudan Silahlı Kuvvetleri ile ilgili vesikalar bulunuyor. 1863 yılında Sudan Ordusunun Meksika savaşına katılması ile ilgili vesikalar da var. Bu vesikalar, araştırmacılara çok yardımcı oluyor. Ayrıca dış kısımda eski uçaklar, tanklar, arabalar, toplar ve ağır silahlar yer alıyor.” diye konuştu.

Ahmed, müzede, Tuhfa (Eser) adı verilen Sudan kültürüne ait eserlerin sergilediği bir bölüm ile Sudanlı yazarların kaleme aldığı kitaplarla dolu bir kütüphane bulunduğunu ifade etti.

Ortak tarihe sahip İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Ahmed, bu ülkelerde Sudan tarihi ile ilgili bir eser varsa ondan istifade etmek, kendilerinde olanları da onlarla paylaşmak için görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Sudan Askeri Müzesi, her gün 08.00 –17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor. (AA)