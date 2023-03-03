Suçluluk duygusu cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Suçluluk duygusu çok güçlü bir duygudur, yaşayanı hafif bir melankoliden ağır depresyona kadar götürebilir. İşte cinselliğe etkileri…

Bu hatadan sonra nasıl toparlanırım?

SORU:

32 yaşındayım ve üç yıldır evliyim. Evlenir evlenmez gebe kalınca kürtaj oldum, şimdi de çocuk sahibi olamıyorum. Bu yüzden kendimi suçlu hissediyorum ve cinsellik yaşamak istemiyorum. Eşim bu durumdan rahatsız, ne yapabiliriz? C.T./ İstanbul

CEVAP:

Suçluluk ve günahkarlık duygusu çok güçlü bir duygudur, yaşayanı hafif bir me­lankoliden ağır depresyona kadar götüre­bilir. Suçluluk duygusu genellikle kişinin yapması gerekirken yapmadığı ya da yapmaması gerekirken yaptığı şeylere iliş­kin katı düşüncelerinden ve pişmanlıktan doğmasıdır. Cinsellikle ilişkilendirilen suç­luluk duygusunun cinsel yaşamı olumsuz etkilemesi beklenen ve sık karşılaşılan bir durumdur. Burada suçluluk duygusunu oluşturan düşüncelerle çalışıp bilişsel çarpıtmaları düzeltmek gerekir. Günü­müzde alternatif üreme yöntemleriyle çocuk sahibi olma imkanları oldukça fazla olduğu için hemen umutsuzluğa kapılma­malı, düzenli cinsel yaşama dönülmelidir. Suçluluk duygusu azalıp kendinizle barış­tığınızda cinsel isteğiniz geri gelecektir.

İlişki sırasında niye vajinadan ses gelir?

SORU:

2 çocuk annesi 34 yaşında bir kadınım. Eşimle cinsel ilişki yaşarken vajinamdan gaz çıkarır gibi ses geliyor. Doktor olabilir dedi ama ben yine de rahat değilim, eşimden utanıyorum. Bunun bir çaresi var mı? M.S./Sinop

CEVAP:

Cinsel ilişki sırasında vajinadan ses gelmesi zor doğum yapan ya da peş peşe çocuk doğuran kadınlarda görülen bir durumdur. Sebebi penis hareketleri sıra­sında vajina içine hava kaçması ve sıkışan havanın sesli bir şekilde dışarı çıkmasıdır. Bir şekilde geğirme gibidir. Genellikle zararsızdır ve bir sağlık sorununu işaret etmez. Önlemek pozisyon değişikliği Bunun birlikte beraberinde kötü kokuda varsa genital bir enfeksiyon ya da mantar hastalıklarının belirtisi olabilir, mutlaka bir kadın doğum uzmanına giderek mua­yene olmanız gerekir. Eşinizle konuşarak bu konudaki çekingenliğinizi dile getire­bilir onu rahatsız edip etmediğini sorabi­lirsiniz. İsteyerek yapmadığınız bir durum olduğu için hoşgörü gösterecektir.