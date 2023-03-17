Suçlama üçüncü kez değişti: Polis memuru Sultan’ın erkek arkadaşı tahliye edildi

Antalya’da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat’ın (39) erkek arkadaşı Ferdağ Aladağ (48), ‘kasten öldürme’ suçundan verilen 25 yıl hapis kararı bozulunca ikinci yargılamada ‘intihara yönlendirme’ suçundan 25 yıl ceza aldı. Kararın istinafa taşınması sonrasında ‘intihara sebebiyet verme’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen Aladağ, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 2019 yılının temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar bölgesindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, erkek arkadaşı polis memuru Ferdağ Aladağ’ın yanındayken kendisine ait beylik tabancayla yaşamını yitirdi.

İntihar ettiği öne sürülen Sultan Tat’ın ailesinin ‘cinayet’ iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Ferdağ Aladağ, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 YIL CEZA ALDI

Ferdağ Aladağ hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olay sırasında görevde olan ve dava sürecinde emekliliğe ayrılan Ferdağ Aladağ, 2021 yılı Ekim ayında görülen karar duruşmasında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, ardından iyi hal indirimi uygulayarak Aladağ’ın cezasını 25 yıla indirdi.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Sanık Ferdağ Aladağ ve avukatları kararı üst mahkemeye taşıdı. İstinaf mahkemesi, sanığın ‘intihara yönlendirme’ suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. İstinaftan dönen davanın duruşması, 1 Haziran 2022’de Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanık Ferdağ Aladağ’a, ‘intihara yönlendirme’ suçundan ömür boyu hapis verdi. Sanığın cezası indirimle 25 yıla düşürüldü. Sanığın avukatları karara yeniden itiraz etti. SANIĞIN

SUÇU 3’ÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, mahkeme yeniden hüküm kurdu. Sanık Ferdağ Aladağ’ın Sultan Tat’ı öldürdüğüne yeterli kanıt olmaması, sanığın delil karartmamış olması, ortada sadece şüpheli şeylerin görülmesi ve ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi nedeniyle ‘intihara sebebiyet verme’ suçundan 8 yıl hapis cezası verildi. İndirim yapılarak cezası 6 yıl 8 aya düşürülen sanığın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

(DHA)