Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hakkında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle arama kararı bulunan Ürfi Çetinkaya Sarıyer’de Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki Ürfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Sarıyer’de bir adrese yapılan operasyonda, Ürfi Çetinkaya ile birlikte evde bulunan 5 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ürfi Çetinkaya’nın, 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul’da yakalanan 577 kilo asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilo eroin , ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize’de 159 kilo uyuşturucu madde eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin’de yakalanan 103 kilo eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul’da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır’ denildi.

(DHA)