“Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını hiçbir savcı görmüyor mu?”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan sözleri sonrası Ünlü’ye tepki gösterdi. Özcan, “Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu?” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlere ilişkin konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı. CHP’nin büyük şehirleri yeniden kazanma ihtimalini ‘Tehlike büyük’ sözleriyle değerlendiren Ünlü, ‘İstanbul da maalesef karşı tarafta, Ankara da öyle. Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz” dedi.

“SARIKLI, CÜBBELİ ZİBİDİNİN PAYLAŞIMLARI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ahmet Mahmut Ünlü’nün bu sözlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özcan, paylaşımında, “Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu? Vaazlarında Atatürk’e, Cumhuriyet kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir” ifadelerine yer verdi.

“NE OLDU SIKIŞINCA LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ADALETİNE Mİ SIĞINDIN?”

Ahmet Mahmut Ünlü ise kendisiyle ilgili sözleri üzerine Tanju Özcan hakkında hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu üzerine bir paylaşım daha yapan Özcan, şu açıklamayı yaptı:

“Ulan sarıklı, ulan cübbeli. Suç duyurusunda bulunmuşsun. Ne oldu sıkışınca Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine mi sığındın? Sizi gidi Allah ile kul arasına girmeye çalışan dinsizler. Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah’tan benim belamı dilemiyorsun? Çünkü siz, Yüce Allah’ı ve onun kitabını sadece kendi kişisel emelleriniz ve çıkarlarınız için kullandınız. Sizi adam yerine koyanların yüzüne tükürüyorum.”

“TARİKAT, CEMAAT BIRAKMAYACAĞIM”

Özcan, yetkisi olduğunda tarikat ve cemaatlere savaş açacağını ima eden son paylaşımında ise, “Allah’a inanıyorum. İnanmasam da söyleyecek yürek var bende. Benim derdim Allah ile kul arasına girmeye çalışan tüccarlar. Bolu’da söz sahibi olup sığınmacıları sindirip gönderdiysem bir gün Türkiye de söz sahibi olursam bir tek cemaat, tarikat bırakmayacağım. Sana söz Türkiye” dedi. (ANKA)