Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürdü, cezası indirildi

Konya’da annesinin kiracısı Mevlüt Kapan’ı (35), su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir (31) hakkında verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, küfürleşme yaşandığı için alt sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi. Öldürülen Mevlüt Kapan’ın ailesinin avukatı Tarık Korkmaz, “Dosyada sanığa karşı küfürle alakalı hiçbir ibare bulunmamasına rağmen ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince Kapan’ın sanığa küfür ettiği kabul edildi. Bu kabul, hukuka aykırı” dedi.

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak’ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir’in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler’e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kapan kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Mahir, tutuklandı.

KARNINDAN VURDU

Hüseyin Mahir hakkında Konya 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın 13 Aralık günü görülen son duruşmasında mütalaasını veren savcı, faturanın eksik ödenmesi nedeniyle Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan arasında tartışma yaşandığı, bu nedenle Mahir’in, Kapan’ı karnından vurarak ölümüne neden olduğunu söyledi. Savcı, Hüseyin Mahir hakkında Kapanı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istedi. Mütalaada Mehmet Ali Gürler’in yaralanmasıyla ilgili de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar ayrıca hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti Hüseyin Mahir’e, Mevlüt Kapan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla indirdi. Sanık, Mehmet Ali Gürler’in yaralanmasıyla ilgili de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11,5 yıl hapse çarptırıldı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ GEREKÇESİ ‘KÜFÜR’

18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, küfürleşme yaşandığı için alt sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığını belirtilerek, ”Mahir ve Kapan arasında su parasından dolayı olaydan bir gün önce tartışma bulunduğu, bu tartışma sırasında küfürleşmenin de olduğu ve bu küfürleşme nedeniyle de Mahir’in Kapan’a husumet beslediği mahkememizce sabit görülmüştür. Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan’ın ev sahibi ve kiracı ilişkisinde bulundukları ve su saatini ortak kullandıkları açıktır. Hüseyin Mahir’in aşamalarda birbirine benzeyen savunmalarında olay tarihinden önce Kapan ile tartıştıklarını ve Kapan’ın kendisine küfrettiğini savunmuştur. Bu tartışmayı gören herhangi bir görgü tanığı bulunmamaktadır. Her ne kadar katılan Kapan’ın eşi bu tartışma sırasında bir küfürleşme olmadığını beyan etmiş ise de aynı beyanında Kapan ve Mahir arasındaki konuşmaları duymadığını da açıklamıştır. Mahir ve Kapan arasında küfürleşme olduğu ‘şüpheden sanık yararlanır’ evrensel hukuk ilkesi doğrultusunda kabul edilmiştir. Bu sebeple Mevlüt Kapan’dan kaynaklı küfürleşme nedeniyle olayın meydana geldiği vicdani kanaatine varıldığından sanık lehine TCK’nın 29’uncu ‘Haksız Tahrik’ maddesi hükümleri uygulanmış, ancak Kapan’dan kaynaklı haksız fiilin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan haksız tahrik indirimi yapılmıştır” denildi.

AVUKAT: TASARLAMA KASTI BULUNUYOR

Öldürülen Mevlüt Kapan’ın eşi Havvanur Kapan’ın avukatı Tarık Korkmaz, uygulanan haksız tahrik hükümlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Küfürle ilgili hiçbir ibare bulunmadığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

”Mahkeme, cinayetin su faturasıyla ilgili olduğunu üstü kapalı bir şekilde kabul etmiş bulunmakta. Dosyamızda sanığa küfredildiğiyle alakalı hiçbir ibare bulunmamasına rağmen ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince maktul Mevlüt Kapan’ın, sanık Hüseyin Mahir’e küfür ettiği kabulü bulunmakta. Bu kabul hukuka aykırı. Söylenildiği gibi büyüklükte küfrü kabul edersek eğer, o anda bir olayın çıkması gerekirdi. Tanık olarak dinlenilen Hüseyin Mahir’in annesinin küfürle alakalı bir şey bilmediğini söylemesine rağmen, mahkemenin bu kabulü, hukuka aykırıdır. Biz bu olayda ‘haksız tahrik’ hükümlerinin olmadığı kanaatindeyiz. Onun dışında ise tasarlama kastı bulunuyor. Çünkü bir gün boyunca bekliyor. Hüseyin Mahir’in, Mevlüt Kapan’a ‘Aşağıya iner misin?’ mesajı da dosyada bulunuyor. Bunların bulunmasına rağmen ‘makul süre geçmedi’ denilerek tasarlama kastından herhangi bir ceza vermiyor. Kasten adam öldürme suçlamasıyla ceza alıyor. Yine olmadığının altını çizerek haksız tahrik hükümleri uygulayarak 18 yıla düşürüyor. ”

Korkmaz, yerel mahkemenin verdiği karar için bir üst mahkemede olan istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını vurgulayarak, ”Biz vicdani olarak karar verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)