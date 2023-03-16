Stratejik ortaklık partileri ve siyasi nankörlük

İlk kurulduğu günden beri…

Muharrem İnce’nin partisinin de…

Daha öncekiler…

Ve…

Diğerleri gibi:

Stratejik ortak olabilme amacıyla kurulduğunu söylüyorum…

★

Yani…

Bu partiler…

Genel başkanlarını…

Ve belki de…

Yanlarında bir iki kişiyi daha…

Milletvekili seçtirebilmek için kurulmuş partilerdir…

★

Muharrem İnce bırakın ilk turu geçmeyi…

Aday olabilirse…

%2 bile oy alamayacağını bilmez mi?..

Bilir…

★

Bilir ama…

Mevcut sistemde…

İşte o %2’lik oyu tırtıklamanın dahi…

İktidarın işine yarayacağını da bilir…

Bu nedenle…

Potansiyel iktidarın (Millet İttifakı) listelerinden milletvekili seçilmek için:

Çaba gösterir…

★

Yine İnce örneğinden devam edeyim…

İnce:

Kabul ettirebilirse:

Millet İttifakı’ndan (CHP listelerinden) meclise girecek…

★

Bu defa da milletvekili olarak partisini:

CHP karşısında…

Yani:

Muhalefette konumlandıracak…

★

Farkında mısınız?..

Ülkeye en çok zarar verenler:

En nankörler arasından çıkıyor…

★

Ey güzel insanlar!..

Demokratik hukuk devleti olma iddiası varsa…

Bu stratejik partilerin nazları da çekilecek…

Ama…

Demokrasi bu kadar istismar edilmemeli…



Biat kültürü(!)

Ey güzel insanlar!..

Günümüz dünyasında bir devletin…

Bir diğer devlet ya da devletlere:

“Biat” etmesi…

“Bağımlı” değil…

“Bağlantılı” olmaktır…

★

Günümüzde ve geleceğin dünyasında…

Uluslararası ilişkilerde:

İletişim…

Yardımlaşma…

Uzlaşma…

Ve…

Paylaşma:

En yüce değerler olacak…

★

Lütfen…

İletişimin…

Yardımlaşmanın…

Uzlaşmanın…

Ve paylaşmanın tek taraflı değil…

Çift taraflı biat etmek olduğunu:

Kabul edelim…

Çünkü…

★

İnsanlığın (Çocuklarımızın ve torunlarımızın) geleceği…

Devletleri yönetenlerin birbirlerine…

Karşılıklı biat etmelerine bağlı…

Anayasal güvence

Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinin hepsinde:

“Anayasal Direnme Hakkı” vardır…

Neden?..

Çünkü…

★

Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinin hepsi…

Demokrasilerinin bir döneminde…

Dikta rejimi…

Ya da:

İç savaş yaşamış ülkelerdir…

★

O nedenle anayasalarına:

Dikta rejimini önleyici maddeler koymuşlardır…

Böylece:

Anayasal tüm kurumların (Yargı, Emniyet, Üniversite, Ordu ve sivil toplum örgütleri…):

Totaliter bir oluşum tehlikesine karşı el ele vererek…

Rejimi korumalarını:

Anayasal güvence altına almıştır…

Utanın be!..

CB yardımcısı Fuat Oktay açıkladı:

“’Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında taahhüt edilen 115 milyarın 74 milyarı yatırılmış…”.

★

Peki…

Taahhüt edilen 40 milyar lira nerede?..

★

Demek ki:

Yatırılmamış…

★

Canlarım…

115 milyar lirayı taahhüt edenler belli…

Parayı yatıranlar da…

Yatırmayanlar da.

Mutlaka biliniyor…

★

O halde…

Fuat Bey hiç vakit geçirmeden:

Taahhütlerini yerine getirenleri de…

Hava atmak için yalancıktan:

“Benden şu kadar milyar” deyip yatırmayanları da açıklamalı…

★

Yeter artık yahu…

Türküdeki gibi:

“Herkes yesin içsin kesesinden:

Saltanatım var benim…”.

★

Ey müteahhitler!..

Yani…

“Şu kadar milyar TL bağışladım” diyen uyanıklar…

Ya taahhüdünüzü yerine getirin…

Ya da çıkın milletten özür dileyin…

De…

Kim olduğunuzu öğrenelim…

Lütfen

Hasan Esen’in Fatma Onur’un şiirinden Kürdilihicazkâr makamda bestelediği eserin sözleri şöyle başlıyor:

Sen benim gönlümde:

Öyle özelsin…

Birine söylesem:

“Bu kim?” diyecek…

Öyle saf…

Öyle hoş…

Öyle güzelsin…

Korkuyorum, sana:

Nazar değecek…

★

Bu da…

Sözleri Müzehher Yurdak’a…

Bestesi Abdullah Yüce’ye ait bir arabesk şarkı:

Ölürsem kabrime gelme istemem…

İnim inim inle ölme istemem…

Akan gözyaşlarımı silme istemem…

Acıyıp lütfedip sevme istemem…

★

Son 20 yıldır ülkeyi:

“Ölürsem kabrime gelme istemem” diyen kindarlar yönetti…

Bir beş yıl da…

“Öyle saf…

Öyle hoş…

Öyle güzelsin…

Korkuyorum, sana:

Nazar değecek” diyenler yönetsin…

Lütfen…

Tarihe geçecek

Kılıçdaroğlu’nun kesin kazanacağını nihayet Erdoğan da gördü…

Ve…

Hizbullah’ın siyasi kanadı HÜDAPAR’la ortak olmayı bile:

Göze aldı…

★

Demek ki canlarım:

Kemal Kılıçdaroğlu 8 partiyle mücadele ederek kazanacak…

Olağanüstü bir seçim başarısı olarak:

Tarihe geçecek…

Yüz yıl gelmez

Anayasamızın 101. ve 116. Maddeleri:

Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını değil…

Aday olur ve seçilirse:

Cumhurbaşkanlığı yapamayacağını emreden hükümlerdir…

★

2 dönem üstü üste cumhurbaşkanlığı yapan birinin…

3. kez aday olabilmesinin önünde anayasal engel olmaması…

O kişiye aday olma hakkı vermez…

Çünkü…

101. madde açıkça tarif etmese de karine olarak…

YSK izniyle aday olup seçilse bile…

Cumhurbaşkanlığı yapamayacak bir kişinin…

Aday olmasının önündeki engeldir…

★

Lütfen anayasamıza sahip çıkalım…

Sandık bugün gider, yarın gelir…

Ama…

Anayasamız gitti mi?..

Yüz yıl gelmez…

Bir ve yedi

Erdoğan diyesiymiş ki:

“Bir yediden büyük değildir…”.

★

NOT:

Bir:

Bay Kemal…

Yedi:

AKP-MHP-BBP-DSP-YRP-VP-HÜDAPAR…