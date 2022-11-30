Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9. derecelerine atanacak toplam 55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları belirlendi.

Yazılı sınav 15/01/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

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