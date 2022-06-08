Stefan Kuntz’tan 6-0 yorumu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya’yı 6-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli kaleci Doğan Alemdar ve Litvanya Milli Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdiler.

Litvanya karşısında ortaya konan performanstan dolayı gururlu olduğunu dile getiren Stefan Kuntz, “Karşılaşmanın başında çok erken bulmamız, oyuncuların bizim taktiğimize inandığını gösteriyor. Erken gol bulunca her şey kolaylaşıyor. Takım ruhu anlamında gelişme kaydettik. Oyuncular keyif alıyorlar. Demek ki oynadığı oyundan da keyif alan bir oyuncu grubumuz var. Bunu gördük” dedi.

“OYUNCULARIN BAŞARISI, TAKIMIN BAŞARISIDIR”

“Teknik heyet olarak oyuncularımızın performansından memnun olduk” diyen Kuntz, “Ayrıca deneyimli oyuncularımızın genç oyuncularımıza karşı olan yaklaşımlarından da çok memnunuz. Bugün örneğin kulübede birçok deneyimli oyuncumuz vardı, genç oyuncularımıza destek verdiler. Takım ruhu anlamında çok önemliydi. Oyuncuların başarısı, takımın başarısıdır. Ben santrforlarımın gol atmasından çok memnun oluyorum. Halil bazı şeyleri anlıyor. Takım için oynarsam, takım için mücadele edersem, bunun ödülünü muhakkak alırım diye düşünüyor, bunu biliyor. Çok koştu, çok mücadele etti” ifadelerini kullandı.

DOĞAN ALEMDAR: MAÇ İÇİNDE HEYECANIMI YENDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

A Milli Takım formasını ilk kez giyen milli kaleci Doğan Alemdar, “İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım. Her genç gibi benim de hayalimdi bu formayı giymek. Hocamız bana bu şansı verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Saha sentetik olduğu için topun takıldığı bir pozisyon oldu, öyle bir pozisyon yaşandı. Maç içinde heyecanımı yendiğimi düşünüyorum. Gol yememem çok önemliydi. Gol yemeden grubu tamamlama hedefimiz var. Bunu başarmak istiyoruz” diye konuştu.

Gençleşen bir takım olduklarını kaydeden Doğan, “Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Ağabey, kardeş, arkadaş gibiyiz saha içinde ve dışında. Bunu maçlara da yansıttığımızı düşünüyoruz. Güzel sonuçlarla bitirmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

IVANAUSKAS: ACI ÇEKİYORUZ

Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu söylediğini hatırlatan Valdas Ivanauskas ise “İlk 25 dakika dayanabilirsek farklı bir skor olabileceğini düşünüyorduk. Fakat sebebini anlayamadığım sorunlardan dolayı erken yediğimiz gol, oyunun gidişatını değiştirdi. Türkiye’yi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Biz bu aldığımız bu galibiyetten dolayı acı çekiyoruz fakat yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

Ivanauskas ayrıca alınan sonuçtan dolayı Litvanyalılardan özür diledi. (DHA)