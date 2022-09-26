Stefan Kuntz: Yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1inci Gruptaki son maçında Faroe Adalarına deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Sözlerine Faroe Adalarını tebrik ederek başlayan Kuntz, Eleştirilerde haklılık payı var. Son iki maçta rakiplerimizden daha az koştuk ve daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Benim düşünceme göre, herhangi bir milli takımda 10-11 üst düzey oyuncu yoksa onların yerlerini doldurmak mümkün olmuyor. Bu oyuncuların yerine aynı ölçüde oyuncular koyamıyoruz. Aynı oyuncularla sürekli oynama şansımız olsa sıralamada daha yüksek sıralara çıkabiliriz diye konuştu.

DAHA FAZLA MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIM

Son zamanlarda görevden alınacağı şeklinde çıkan iddialara da cevap veren tecrübeli teknik adam, Neden bu spekülasyonlar 1 ay önce çıktı, ben anlamadım. 4 galibiyet almıştık ve tatmin etmeyen ne vardı? Şu an tabii ki eleştiri yapmakta herkes serbest. Sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. İlk hedefimiz, Dünya Kupası elemelerinde play-off şansımızı zorlamaktı. Bunu başardık. Play-off maçında Portekiz karşısında son dakikada golümüzü atabilseydik belki sansasyonel bir şey olacaktı. Bunu bilemeyiz. Benden istenen bu kısmı yapabildiğimi düşünüyorum. İkinci hedefimiz, B Ligine yükselmekti. Buna da ulaştık. Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIM İLE ARAMDA BİR İLETİŞİM KOPUKLUĞU OLABİLİR Mİ?

Son zamanlarda çıkan spekülasyonların oyuncuları ile etkileşimini etkilemediğini belirten Stefan Kuntz, Beni tanıyorsunuz. Benimle oyuncularım arasında bir iletişim kopukluğu olabilir mi sizce? Ben aslında oyuncu grubum adına yaşadığım olaydan dolayı mutlu oldum. Belli oyuncularımız bana geldi ve kalplerini açtı. Kendi düşüncelerini ve korkularını anlattılar. Şayet aramızda bir kopukluk olsaydı bu kadar açılabilirler miydi bana? şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz sözlerini, Tüm federasyon yetkilileri benimle konuştu ve arkamda olduklarını söyledi. Bu durum da beni güçlü kılıyor diyerek noktaladı. (DHA)