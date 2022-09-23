Stefan Kuntz: Üst lige çıktığımız için mutluyum

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 5’inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen ve B Ligi’ne yükselen A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Savunma oyuncularının sakatlandığını söyleyen Kuntz, “3 savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak’ın karşılaşmadan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. İlk golden sonra da Çağlar sakatlandı, ikinci yarı almak zorunda kaldık onu. Bireysel ve defansif hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Burada aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Mutluyum, üst lige çıktık ve yine mutluyum öğreneceğimiz çok şey var. Bireysel anlamda ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Defansif oyuna hazır olmak ve yapabilmek forvetten başlar. 11 oyuncu savunma görevini yapar ama biz bunu takım halinde iyi yapamadık” dedi.

“İLK İDMANDA TÜM STOPERLERİMİZ SAĞLIKLIYDI”

Kampın ilk idmanında aday kadrodaki tüm stoperlerin sağlıklı olduğunu dile getiren Alman çalıştırıcı, “Maçtan bir gün önce Merih ağrılarım var şikayetiyle geldi bize. Ozan Kabak’ın maçtan 3 saat önce ağrısını söylemiş olması durumu da çok kısa süre önce oldu. Çağlar’ın kale çizgisi önünde kayması da şanssız bir sakatlık oldu. Ben 4 tane stoper çağırdım kadroma. Bu oyuncularımızın bugün itibarıyla maça çıkmama durumu söz konusu değildi. Kısa süre kala bu olaylar gelişti. 4 stoper yeterli diye düşünmüştüm. Ozan’ın sakatlığını haber aldığımızda hemen Cenk Özkaçar’ı arayıp aday kadroya çağırdık ve Faroe Adaları ile oynanacak olan maçta kadromuzda olacak” ifadelerini kullandı.

“FERDİ ORTA SAHADA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI”

Ferdi Kadıoğlu’nun orta sahadaki performansıyla ilgili gelen soruya Kuntz, “Ferdi’yi Hollanda Ümit Milli Takımı’nda oynadığı dönemden beri tanıyorum. Bu özelliğinden istifade etmek istedik. Sol bekte Eren, Rıdvan gibi oyuncular var. Sağ bekte Zeki ve Onur gibi oyuncular var. Ferdi gibi oyuncularımızdan en hızlı şekilde başka pozisyonları verebilecek oyuncularımızdan bir tanesi. Bizim ne istediğimizi biliyor. UEFA Uluslar Ligi maçlarından beri bizimle. Orta sahada görevlendirdim ve çok iyi bir iş çıkardı. İsmail ve İrfan Can gibi oyuncular ilk kez birlikte oldular. Bizim tercihimiz daha önce bizimle oynamış oyunculardan oldu ilk etapta. Oynamaya hazır oyuncularımızın durumunu gözden geçirmemiz lazım. Sakat oyuncularımızın durumunu değerlendireceğiz. Ozan ve Merih geri dönecekler mi bakacağız. Cengiz de cezalı duruma düştü o da bizimle olamayacak” yanıtını verdi. (DHA)