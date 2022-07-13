Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksan’ın Maldivlere kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Sri Lanka merkezli gazete Mawbiman’ın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghen’in Basın Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı Eyaletinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Başbakan Wickremesinghen’in güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

SRİ LANKADA NELER OLUYOR?

Sri Lankada ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivlere gitti. Rajapaksan’ın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor. Sri Lanka medyası, Rajapaksan’ın bu hafta içinde Meclis Başkanına istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.

HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksan’ın ülkeyi terk etmesine Hindistan’ın yardım ettiği iddia edildi. Hindistan’ın Sri Lanka Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, Yüksek Komisyon, Hindistan’ın Rajapaksa’nın Sri Lanka’yı tert etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor denildi. (DHA)