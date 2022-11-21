Sprey boya kutularının patlaması sonucu parktaki oyun grupları yandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çocuk parkına bırakılan sprey boya kutularının patlaması sonucu çıkan yangında oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi Esentepe mevkisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkına konulan sprey boya kutuları henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama sonrası oyun gruplarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Patlama sırasında parkta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. (AA)