Sporda 2022 böyle geçti

Katar’da düzenlenen ve Messi’li Arjantin’in kazandığı 2022 FIFA Dünya Kupası, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı’nın CEV kupası şampiyonu olması ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in görevinden istifa etmesi 2022 yılına damga vurdu.

İttifak Holding Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Galatasaray’da “4. Fatih Terim dönemi” sona ererken, teknik direktörlük görevine İspanyol Domenec Torrent getirildi.

Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan İspanyol Rafael Nadal, rakipleri Federer ve Djokovic’i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

FIFA, Rusya’da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları’nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar 6. oldu ve Türkiye’ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi dereceyi kazandırdı.

Bitci Basketbol Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe Beko’yu 86-72 yenen Anadolu Efes oldu.

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye’nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4’e düştü.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası şampiyonu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz’e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti.

Galatasaray Kulübünün mali kongresinde Başkan Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes’te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nı finalde uzatma bölümü sonunda Yukatel Kayserispor’u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda, Dursun Özbek 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes’e 3-1 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Antalya’da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda bronz madalya elde eden Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye’ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2022) finalinde İngiltere, Almanya’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü unvanını aldı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek, başpehlivan olmayı başardı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır’da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli sporcular 145’i altın, 107’si gümüş ve 89’u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag’a elenerek gruplara kalamadı.

Real Madrid, Eintracht Frankfurt’u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Burhan Akbudak ve Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde tekrar B Ligi’ne yükseldi.

Dünyanın en iyi sporcularından biri olan İsviçreli efsane tenisçi Federer, emekli oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın final maçında Angola’yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

İznik Gölü kıyısında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları yaklaşık 1 milyon misafir ağırladı.

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi.

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar’ın başkenti Doha’da başladı.

Manchester United, Portekizli futbolcusu Ronaldo ile yollarını ayırdı.

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa’yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Kolombiya’da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda 67 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Türkiye’ye 7 yıl sonra altın madalya kazandırdı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın finalinde Güney Kore’yi 10-4 yenerek şampiyon oldu. (AA)