Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın perdesi yarın açılacak

Spor Toto Süper Lig’de heyecan yarın başlayacak 32. hafta ile devam edecek.

Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanya spor -HangiKredi Ümraniye spor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalya spor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konya spor -Trabzon spor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivas spor -Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbul spor -Bitexen Giresun spor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)