Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

NOT: Beşiktaş, Hatayspor’un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek. (AA)

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