Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor
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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak 2023 Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak 2023 Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

(AA)

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