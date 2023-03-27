Spor Toto 1. Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor
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Spor Toto 1. Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında perde yarın açılacak.

Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor, Altınordu-Altaş Denizlispor ve Pendikspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

29 Mart Çarşamba:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

30 Mart Perşembe:

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

(AA)

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