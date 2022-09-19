SPK’dan borsa açıklaması: Denetim yapılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yaptı ve “piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetim sürekli olarak yapılmaktadır” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul’un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

SPK’den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, “Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul’un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi. (AA)