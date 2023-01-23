Sperm yokluğu cinsel işlev bozukluğuna yol açar mı?

Azospermi meni örneğinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanır. Erkekte özgüven kaybı ve yetersizlik duygularına, kadında ise anne olamama korkusuna yol açar.

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

SORU:

34 yaşındayım, 8 yıllık evliyim. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik sorunum var. Menide sperm hücresi olmadığı için çok büyük zorluklarla bir tüp bebek sahibi olduk. Çocuk olduktan sonra zaten iyi olmayan cinselliğimiz tümden bitti. Ne yapabilirim? M.T./Antalya

Azospermi meni örneğinde hiç sperm olma­ması olarak tanımlanır. Erkek normal olarak boşalma yaşar ama menide sperm olmadığı için gebelik oluşmaz. Bu hem erkeği hem de kadını oldukça olumsuz etkileyen bir durum­dur. Neyse ki ilerleyen sağlık bilimi sayesinde bu gibi durumlarda bile çocuk sahibi olmak mümkündür. Ancak tüp bebek süreci de çok yıpratıcıdır. Alınan ilaçlar, dakika dakika uyulması gereken bir program, sürekli olma­yacak endişesi zamanla çifti birbirlerinden ve cinsellikten soğutabilir. Cinsel isteksizlik nedeniyle cinsel yakınlık sıklığının azalması erkekte erken boşalmaya, bütün bu olumsuz­luklar üst üste geldiğinde cinsel isteksizlik oluşması kaçınılmaz olur. Böyle bir durumda mutlaka bir cinsel terapistten destek alarak cinselliğin yeniden yapılandırılması, çocuk için sevişmenin yerine haz alıp yakınlaşmak için sevişmenin konması gerekir.

Online cinsel terapi alabilir miyim?

SORU:

24 yaşındayım. Kayseri’de evlenip, Alman­ya’ya yerleştim. Bende vajinismus sorunu var. İnternet üzerinden cinsel terapi alabi­lir miyim? E.C./ Frankfurt-Almanya

CEVAP:

Avrupa’da yaşayan göçmen vatandaşlar psikolojik destek alanında kendi anadilin­de sorunlarını rahatça ifade edebileceği bir uzman bulmakta güçlük çekiyor. Söz konusu cinsellik olunca işler daha da zorlaşıyor. Bu nedenle son zamanlarda sizin durumunuzdaki kişilerden çok sayıda online terapi talebi gel­meye başladı. Online terapi, kişisel nedenler­den dolayı doktor veya psikolog ile görüşme imkânı olmayan kişiler için bazı özel durum­larda uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Yüz yüze yapılan terapilerdeki kurallar aynı şekilde online terapi için de geçerlidir. Yani görüşme gizliliği için karşılıklı ses ve görüntü kaydı alınmamasıyla ilgili sözlü bir anlaşma yapılır ve görüşmeler bu anlaşma sağlandıktan sonra başlar. Zorunlu olmamakla birlikte en azından ilk görüşmenin yüz yüze olması tercih edilir. Vajinismus, çeşitli kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde bacakları kasarak cinsel ilişki yaşayamama halidir. Vajinismus da diğer cinsel işlev bozuklukları gibi online cinsel terapi ile çözülebilir bir sağlık sorunudur.

Böyle bir durumda gebelik oluşur mu?

SORU:

23 yaşında bekar bir gencim. Kız arkada­şımla birlikte olduktan peçeteyle silin­dim. Sonra tekrar sürtünme yoluyla bir süre daha devam ettik ve kız arkadaşım aynı mendille kendini de sildi. Böyle bir durumda gebelik olur mu? K.T./İstanbul

Gebeliğin oluşması için vajina-penis birlikteliği gereklidir. Penisin vajinanın içerisindeyken erkeğin boşalmasıyla ya da sürtünme yoluyla ilişki kurulduğunda erkeğin vajina üzerine boşalmasıyla gebelik gerçekleşebilir. Böylece menide bulunan spermlerin uygun durum­daki kadın yumurtasını döllemesi ve döllenen yumurtanın rahme yerleşmesi ile oluşur. Bahsettiğiniz şekilde yalnızca ortak peçete kullanılmasıyla gebelik oluşmaz, böyle bir risk yoktur ya da neredeyse yok denecek kadar dü­şüktür. Her cinsel yakınlık sonrası buna benzer kaygıların yaşanmaması için cinsel bilgilerinizi güncelleyip gerekli tedbirleri aldıktan sonra yakınlık yaşamanız uygun olur. Bununla ilgili bir kaynak kitap ya da internet üzerinde eğitici videolar bulabilirsiniz.