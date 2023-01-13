Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel statüsünde olanlar kadroya alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– “Belediyelerde çalışan sözleşmeliler de 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici’nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduk.

” EYT taslak metni henüz Meclise gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bir süre gerekiyor, yasalaştıracağız. Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak.

(DHA)