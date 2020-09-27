Sözcü Kalın: Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz
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Sözcü Kalın: Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, şunları kaydetti: “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.”

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