Soylu: Kelepçeleyip denize attılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını, 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, İzmir’in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin bu gece 7 göçmeni darbedip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını bildirdi. Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Soylu, “Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.
(DHA)