Soylu: En büyük Eren Abluka operasyonunu icra edeceğiz
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Soylu: En büyük Eren Abluka operasyonunu icra edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman’da “Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu”nun başlatıldığını söyledi.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi’nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu”nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.  (AA)

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