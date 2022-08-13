Soylu duyurdu: Azez’de Türk bayrağını yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2’sinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azezde, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta’nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor” dedi. (DHA)